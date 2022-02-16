Muğla'da bol yağışlı geçen kış baraj ve su kuyularına yaradı - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde ocak ayından bu yana etkili olan sağanaklar bölgedeki barajların ve su kuyularının doluluk oranlarını geçen yıla göre önemli miktarda arttırdı.

DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yaz mevsiminde su seviyesi yüzde 10'a kadar düşen Bodrum Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi 10 Şubat'ta yüzde 84'e yükseldi. Kentteki Bayır, Dalaman Akköprü, Akgedik, Eşen ve Geyik barajlarında su seviyeleri önemli miktarda arttı.

Yüzün üzerinde su kuyusunun tamamen kuruduğu Muğla'da son yağışlarla doluluk yüzde 100'lere çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerinin Muğla'da her türlü hissedildiğini söyledi.

İl genelinde yağışların etkili olduğunu anlatan Özçelik, hidrolojik ekstrem olayların Muğla'da kendini hissettirmeye devam ettiğini söyledi.

Özçelik, geçen dönemde yüksek sıcaklıklar, orman yangınları ve kuraklık olarak kendini gösteren ekstrem olayların bu dönemde şiddetli yağışlar ve taşkınlarla kendini gösterdiğini belirterek, "Bölgemizde özellikle son iki ay içerisinde Türkiye ortalamasının iki katına yakın yağışlar meydana geldi. Marmaris'te 1 metre 15 santimin üzerinde, Ula'da 1 metre, Menteşe, Ortaca ve Köyceğiz'de 90 santimetre civarında yağışlar oldu. Bu rakamlar Türkiye ortalaması olan 600 milimetrenin çok üzerinde olan rakamlar." dedi.

Yağışlarla bir taraftan taşkınlar oluşurken bir taraftan da yeraltı su kaynaklarının beslendiğine dikkati çeken Özçelik, "Geçtiğimiz dönemde bölgemizde onlarca içme suyu kuyusu tamamen kurumuştu. Tarımsal sulama kuyularında da kurumalar meydana gelmişti ama son yağışlarla yeraltı su seviyemizin önemli ölçüde arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüksek yağışlar bizim için içme suyu, sulama suyu ve enerji temini noktasında oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Özçelik, biriktirme yapılarının olduğu bölgelerde de ciddi miktarda rezervuar doluluk oranları oluştuğunu, bunun hem içme suyu hem tarımsal sulama temini ve enerji üretimi noktasında oldukça önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

-Bodrum'a su sağlayan barajlar doldu

Özellikle Bodrum'a içme suyu noktasında katkı sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarda son yağışların önemli miktarda doluluğa ulaştığını anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılın aynı döneminde doluluk oranı yüzde 40'larda olan Mumcular Barajı'nda bugün doluluk yüzde 85'e ulaştı. Yine Geyik Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 85'e çıktı. Bu Bodrum için rahatlatıcı bir durum. Bölgemize en büyük enerjiyi sağlayan Dalaman Akköprü Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 85'lere ulaştı. Son yağışlar bölgemizde geçmiş dönemden kaynaklanan kuraklık etkilerini bir nebze olsun ortadan kaldırdı. İçme suyu temin eden 550 kuyu, tarımsal ve kullanma suyu için kullanılan yüzlerce kuyunun yağışlardan çok olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz."

Nisan yağmurları çok önemli

Muğla Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ise ocak ayından bu yana aralıklarla devam eden yağışların Muğla ve ilçelerinde çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle özellikle Karabağlar Yaylası'nda su kuyularının kuruması nedeniyle üreticilerin tedirginlik yaşadığını belirten Baştuğ, " Son dönemde etkili olana kar ve sağanak yağışlar çiftçimizi sevindirdi. Şu anda topraklarımız suya doydu. Bunun yanında mutlaka nisan yağışlarının olması gerekir. Çiftçinin yüzünü nisan yağmurları da güldürecek." dedi.

Baştuğ, bölgedeki su kuyularında da büyük doluluk yaşandığını, bundan da mutlu olduklarını kaydetti.