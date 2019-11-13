Son Dakika Haberleri: Muğla'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi
Son Dakika Güncel Muğla'da 'boru çiçeği'nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi - Son Dakika

Muğla'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "boru çiçeği"nden yapılan yemekten yiyerek zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi gördü.

Muğla'da

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "boru çiçeği"nden yapılan yemekten yiyerek zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi gördü.

Beldibi Mahallesi'nde iki gün önce boru çiçeği adı verilen bitkiden yaptıkları yemekten yiyen Fatma S, Sinan S, Canan C, Sultan T, Yaşar T. ve 13 yaşındaki İ.S, zehirlendi. Durumu fark eden aile üyeleri, kendi imkanlarıyla Marmaris Devlet Hastanesi'ne geldi.

Acil servise bilinç bulanıklığı, baş dönmesi ve ağız kuruluğu şikayetinde bulunan aile fertlerinden ikisi Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, biri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri de özel bir hastaneye sevk edildi. Aile üyeleri, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'te vatandaşların yediği otun isminin Latince isminin "Datura stramonium" olduğunu söyledi.

Varol, bu otun halk arasında ise boru otu, şeytan elması, sihirbaz otu gibi adlarla bilindiğini ve zehirli olduğunu kaydetti.

Marmaris Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da "boru çiçeği"nden yapılan yemeği yiyen 6 kişi zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]