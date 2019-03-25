Son Dakika Haberleri: Muğla'da Boş Arazide Mezar Bulundu

Muğla'da Boş Arazide Mezar Bulundu

44 dakika önce

Muğla'da boş arazide mezar bulundu Mezarın içinden çıkan köpek ölüsü herkesi şoke ettiMUĞLA - Bodrum'da boş bir arazide bulunan mezar polis ekiplerini alarma geçirdi.

Muğla'da boş arazide mezar bulundu
Mezarın içinden çıkan köpek ölüsü herkesi şoke etti

MUĞLA - Bodrum'da boş bir arazide bulunan mezar polis ekiplerini alarma geçirdi. Kepçeyle açılan mezarın içerisinden çıkan köpek ölüsü ise herkesi şok etti.
Bitez Mahallesinde adliye binasının yanında bulunan boş araziden gelen koku üzerine araziye bakan vatandaşlar bir mezarla karşılaştı. Durumu arayarak polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri boş arazide bir mezar bulduklarını ve içinden pis kokular geldiğini ifade etti. Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından durumu Asayiş ekiplerine bildirdi. Araziye gelen ekipler çevrede yaptıkları araştırma sonucunda bölgeye olay yeri inceleme ekibi ve zabıta ekiplerini çağırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kepçe yardımıyla kazılan mezarın içinden çürümek üzere olan köpek ölüsü çıktı. Mahalle sakinleri ise köpeği görünce şok oldu. Ölen Köpeğin mahallenin maskotu olan "Bahtiyar" isimli melez bir cins olduğu öğrenildi. Bir haftadır kayıp olan köpeğin kim tarafından oraya gömüldüğü ise merak konusu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Polis, Muğla, 3. Sayfa
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