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Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

08.02.2022 17:21

Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boş su kuyuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerince çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Kayaköy Mahallesi'ndeki Kayaköy Ören Yeri'nde bulunan boş su kuyusunda bir kuzu olduğunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan kuzuyu çıkardı.

Herhangi bir yarası olmayan kuzu, sahibine teslim edildi.

Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı

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Fethiye, İtfaiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Boş su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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