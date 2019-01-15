Muğla'da Boynuna Çuval Dolanan Yavru Caretta Caretta Öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boynuna çuval dolanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boynuna çuval dolanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.



Gündoğan Küçükbük Mahallesi Muhtarı Ali Akbulut, sahildeki iskelenin bulunduğu alanda yavru bir caretta caretta olduğunu fark etti.



Boynuna çuval dolandığı görülen kaplumbağayı kıyıya getiren Akbulut, hayvanın öldüğünü belirledi.



Kaplumbağanın bölgeden belediye ekiplerince alındıktan sonra gömüleceği öğrenildi.

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