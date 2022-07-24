Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

24.07.2022 16:01
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Orhaniye Mahallesi Cihanbeğendi mevkisindeki bir evde yılan olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Bulaşık makinesine girdiği belirlenen yılan, itfaiye ekibince yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.???????

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Kaynak: AA

Orhaniye, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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