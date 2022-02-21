Üye Girişi
Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi

21.02.2022 19:05
Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen biri tutuklu 3 sanık hakkında, 84 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen biri tutuklu 3 sanık hakkında, 84 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen tutuklu sanık B.K, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Ş.K. ve A.Ç. hakkında, "Nitelikli cinsel saldırı" ile "Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan iddianame hazırlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, B.K'nin, sözde "dini seans" yaparken cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çektiği fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de A.Ç'nin telefonunda depoladığı belirtildi.

Sanık B.K. için 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Tutuksuz yargılanan Ş.K. ile A.Ç. hakkında ise "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Olay

İlçede 25 Temmuz 2021'de, "cin çıkarma, büyü yapma, bozma" bahanesiyle bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla B.K, A.Ç. ve Ş.K. gözaltına alınmış, B.K. tutuklanmış diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda çok sayıda tabanca, fişek, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve büyü yapmada kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Muğla'da 'büyü' bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi CİNCİ HOCA'NIN 84 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ CİNCİ HOCA'NIN 84 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu Fethiye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Dolandırıcılık, Saldırı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'büyü' bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:30 Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 19:12:47. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da "büyü" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanıklar için 84 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement