Muğla'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

23.04.2022 22:41
Muğla'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde "büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde "büyü bozma" bahanesiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Koru Mahallesi'nde yaşayan D.Ö. ve H.B'nin "büyü yapma, büyü bozma, muska yazma" gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları ihbarını alan Milas KOM Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri büyü yapmak üzere yazıldığı değerlendirilen kağıtlar ve mağdurlara ait evrakla suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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