Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler - Son Dakika
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Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler

19.01.2021 00:22
Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki N.K. adlı yaşlı adamın 111 taşınmaz mülkünü yasa dışı şekilde üzerlerine geçirdikleri iddia edilen biri Gürcistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki N.K. adlı yaşlı adamın 111 taşınmaz mülkünü yasa dışı şekilde üzerlerine geçirdikleri iddia edilen biri Gürcistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede oturan N.K.'nın Sakarya, Manisa ve Muğla'daki 111 taşınmaz mülkünün Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca verilen 'algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı' raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. L.K, F.S.M. ve M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Gürcistan, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler - Son Dakika
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