Muğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacak

Muğla'da 26 Mayıs'ta AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde büyük orman yangını tatbikatı yapılacak.

Tatbikata karadan 1720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 2 yangın söndürme ve 1 idari olmak üzere 3 helikopter ve 1 İHA katılacak.

26 kilometrekarelik alanda 6 saat sürecek büyük orman yangını tatbikatına 20 kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılacak. İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden de destek kuvvetleri anlamında katılım sağlanacak.

Tatbikatta, senaryo gereği Menteşe ilçesi Yerkesik ve Yeşilyurt mahalleleri arasında kalan alanda bir orman yangını çıkıyor. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle bölgedeki yerleşim alanlarına ve enerji üretim santraline doğru hızla büyüyen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ve civar illerden takviye kuvvetler yönlendiriliyor. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden tahliyeler yapılacak.

Muğla kent merkezinin güney kısmında yangın hızla ilerlerken ve yerleşim yerlerini tehdit ederken bu sefer kentin doğu kısmında Yaraş Mahalles'ine yakın bölgede yeni bir yangın başlıyor. Kara ve hava gücünün bir kısmı bu yangına kaydırılıyor. İkinci yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerden birisi senaryo gereği kaza kırıma uğrayacak.

Olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans ve jandarma ekibi sevk edilecek.

İlk çıkan yangın TOKİ konutları ve Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrol altına alınıyor. Yaraş tarafında başlayan ikinci yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülüyor. Saat 13.00 sıralarında ilk yangın ihbarıyla başlayan tatbikat 6 saatin sonunda saat 18.00 sıralarında yangınların kontrol altına alındığı bilgisiyle sona erecek.

Tatbikat süresince Muğla Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Hareket Merkezi ve Yerkesik Orman İşletme Şefliğinde Yangın Yönetim Aracından süreç canlı olarak takip edilecek.