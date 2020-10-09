Muğla'da büyükbaş hayvan çalıp satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'da büyükbaş hayvanları çalarak başkasına sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde Kadir Eryılmaz'a ait 2 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yakabağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.Ç'nin iki büyükbaş hayvanı satın aldığını tespit etti.

M.Ç'nin bilgisine başvuran ekipler, hayvanları O.K'den 9 bin lira karşılığında aldığını ve 5 bin lirasını peşin verdiğini öğrendi.

Ekipler, kalan 4 bin lirayı almaya gelen şüpheli O.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüphelinin daha önce de hayvan çalmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.