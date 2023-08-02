Muğla'da Büyüyü Bozmak İçin Orman Yakma Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Büyüyü Bozmak İçin Orman Yakma Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

02.08.2023 15:17

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan orman yangınında büyüyü bozmak amacıyla ormanı yakan şüpheli, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı ve sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.'nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Büyüyü Bozmak İçin Orman Yakma Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Açıklandı
15:33 İbrahim Tatlıses mal varlığını tek tek açıkladı! Hotellerden, kebap salonlarına kadar yok yok
14:48 Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi
14:44 Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı
14:34 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14:31 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:27 Kocaeli'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 63, Servis ve Taksi Ücretlerine Yüzde 65 Zam Yapıldı
14:24 Kocaeli'de toplu taşımaya yüzde 63 zam: Tam bilet 13, öğrenci 9 TL oldu
14:17 Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü
14:12 Kopan devasa buz kütlesi, kasabanın kıyısına kadar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 15:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Büyüyü Bozmak İçin Orman Yakma Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement