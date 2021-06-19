Buzdolabının motoruna giren yılan yakalanıp doğaya salındı - Son Dakika

Buzdolabının motoruna giren yılan yakalanıp doğaya salındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evdeki buzdolabının motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı. Hisarönü Mahallesi Limanbaşı Sokak'taki bir evin mutfağındaki buzdolabının motor kısmında yılan olduğunu gören ev sahibi durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah yılanı buzdolabından çıkardı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Son Dakika

Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi

'Hızlı Gonzalez' kiraz ağacının yaprakları arasında yakalandı

Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu

Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı

Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi

Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı