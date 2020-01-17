Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında fitilli benzinli çakmağa gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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