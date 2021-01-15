Muğla'da çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağanda ilçesinde, çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Turgut Mahallesi'nde yaşayan Hüsamettin Bahçeli ve Durmuş Özen ikametlerine ait depolarda bulunan yaklaşık 650 kilogram zeytinin çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bulunan kamera kayıtlarından şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüphelinin çaldığı zeytinlerle zeytinyağı yaptırdığı öne sürüldü.
Kaynak: AA
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