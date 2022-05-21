Muğla'da çalınan eşyalarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da çalınan eşyalarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

21.05.2022 16:00
Muğla'da çalınan eşyalarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede iki evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisinin İ.H.D. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi saklandığı adreste çalıntı iki telefon, çanta, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da çalınan eşyalarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da çalınan eşyalarla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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