Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)
3 dakika önce
İKİSİ DE TUTUKLANDIMuğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile İ.Y.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile İ.Y. (20), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı
İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama
Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi
Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi