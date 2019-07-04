Son Dakika Haberleri: Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)
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Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)

3 dakika önce

İKİSİ DE TUTUKLANDIMuğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile İ.Y.

Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2), System.String[]

İKİSİ DE TUTUKLANDI
Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile İ.Y. (20), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:55 Kaynak: DHA
Güncel
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