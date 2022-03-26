Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

26.03.2022 15:47
Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

Türkiye genelinde çam balı üretiminde yüzde 90'lık oranla büyük paya sahip Muğla'da arıcıların bahar hazırlıkları başladı.

Türkiye genelinde çam balı üretiminde yüzde 90'lık oranla büyük paya sahip Muğla'da arıcıların bahar hazırlıkları başladı.

Ortaca Tepearası ve Eskiköy mahallelerinde kırsal alanlardaki arıcılar kovanlarda bakım ve besleme yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl yaşanan orman yangınları ve kuraklıktan etkilenen arıcılar, zirai ilaç kullanan çiftçilerin daha dikkatli olmalarını istiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, üreticileri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Saylak, gazetecilere, tarımsal üreticileri gündüz saatlerinde ilaçlama yapılmaması konusunda uyararak, gerek sahada gerekse duyurularla bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bazı üreticilerin ilaçlama yaptıklarına şahit olduklarını anlatan Saylak, bu kişiler hakkında da yasal yaptırımları, gerekli uyarıları ve cezalandırmaları yaptıklarını kaydetti.

Herkesin birbirinin yaşam alanına ve üretim alanına saygı göstermesi gerektiğini belirten Saylak, "Tek tek herkesin başına nöbetçi koyabilecek durumda değiliz. Ama bunlar bizi gerçekten üzüyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Muğla gibi bir yeryüzü cennetinde lütfen çevreye saygılı, toprağa saygılı, sularımıza saygılı, tüm canlılara saygılı şekilde tarımsal etkinlikleri yaparsak bizler de çok mutlu oluruz. Gündüz saatlerinde arıların dışarda olduğu süreçlerde lütfen zirai ilaçlamalarınızı yapmayın." dedi.

Arıcılık yapan Ümmet Ziyan ise kış mevsiminin bu yıl çetin geçtiğini ve ilkbaharın biraz geç geldiğini ifade etti.

Mevsimsel şartlar nedeniyle stok sıkıntıları çektiklerini ve onları giderebilmek için arılara yem takviyesi yaptıklarını bildiren Ziyan, "Arılarımıza kek takviyesi yapıyoruz. Arılara ilkbahar bakımlarımızı yaptıktan sonra yaylalara, daha serin yerlere gideceğiz. Tabi bu arada narenciye de bekliyoruz burada. Arımız narenciyeden bal alacak. O zamanda da çiftçilerimiz narenciyeye zehir atıyor. Arılarımız zehir alıyor. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor." diye konuştu.

Arıcı Ömer Ziyan da bu yıl arıların durumunun iyi olduğunu ve bakımlarını yaptıklarını anlattı.

Mayıs ayında yaylaya gideceklerini belirten Ziyan, "Bu sene güzel verim bekliyoruz, sadece biraz girdilerimiz fazla. Geçen yıl yangından dolayı çok kuraklık oldu. Kurak geçtiğinden verim de az oldu, ürünlerimiz az oldu. Tabi bizi de bütün arıcıları da etkiledi. Bu sene inşallah güzel geçecek, öyle düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı
Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı
Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı
Muğla'da çam balı üreticileri bahar hazırlıklarına başladı

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Orman Yangınları, Türkiye, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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