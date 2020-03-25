Muğla'da cami minaresinde tehlikeli çalışma - Son Dakika

Muğla'da cami minaresinde tehlikeli çalışma
7 saat önce
Muğla'da, bir caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi şaşkınlık yarattı.
Muğla'da, bir caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi şaşkınlık yarattı.
Menteşe ilçesinde, restorasyonu devam eden Kurşunlu Camisi'nin minaresinde çalışan bir işçinin, emniyet kemeri ve baret takmadan, hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan, yerden metrelerce yüksekte çalıştığı görüldü.
Sadece iskele sisteminin boru parçasına tutunan ve işini bitirdikten sonra yine hiçbir güvenlik önlemi almadan aşağıya inen işçiyi, çevredekiler şaşkınlıkla izledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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