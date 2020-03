Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi - Son Dakika

Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını için mama ve su takviyesi yapmaya başladı.

Dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüs, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan can dostları da besin bulmakta zorlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi virüsün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle 'Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet' sloganıyla il genelinde sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, vatandaşlara seslenip, 'Evde kal' çağrısını yineledi. Gürün, "Virüse karşı yoğun çalışmalarımız sırasında hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Biliyorsunuz alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafeler kapalı, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bu nedenle esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen ve sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız da bize emanet. Hayvan dostu gönüllüler ile sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız için günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen esnafımız ve vatandaşlarımız endişelenmesin. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet" dedi.