Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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