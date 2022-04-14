Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.04.2022 19:02
Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 17 kaçak göçmen yakalandı İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Muğla, Salı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 19:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement