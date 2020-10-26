Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet - Son Dakika

Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet

26.10.2020 15:42
Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet, System.String[]

Doğal yaşam alanları ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olan, 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi'nde candostlar için ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi,...

Doğal yaşam alanları ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olan, 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi'nde candostlar için ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor. Geçici Hayvan Bakımevi'nde alanlarında uzman 4 veteriner hekim 7/24 candostların sağlığı için çalışıyor.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde iç hastalıkları doktoru, doğum uzmanı, cerrahi ve parazitoloji ile çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren hekimlerle birlikte toplamda 4 veteriner hekim görev alıyor. CR-röntgen, kan gazları gibi teşhisi kolaylaştıran ve etkin bir muayene imkanı sağlayan ekipmanlar ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ediliyor. Üst üste digital görüntü alıp çok kısa sürede teşhis koymaya yarayan CR-röntgeni uygulamaları, hızla teşhis kolaylığı ve görüntüleri kaydetme olanağı yaratıyor.

Röntgen, kan gazı cihazı gibi imkanlar candostlar için

Yaralı hayvanlarda acil müdahale için önemli olan kan gazları cihazıyla analizler yapılıyor, sebebi ne olursa olsun müşkül ve ağır yaralı bir canlının vücut açıklarını hızla tespit edebiliyor ve canlıyı hayatta tutacak kimyasal ihtiyaçlar belirleniyor. Şeker hastalığı ve yaşlı hayvanlarda obezite gibi metabolik hastalıklarda da teşhis kolaylığı sağalayan ekipmanlarla tüm sokak hayvanlarına 7/24 hizmet veriliyor.

13 ilçeden getirilen hayvanlarda üremeyi kontrol etmek amacıyla kısırlaştırmanın yanı sıra, kemik operasyonları, iyi ve kötü huylu tümörlerin ameliyatları, göz hastalıkları, doğuma yardım, yanık gibi ağır deri kayıplarında ototransplantasyon ameliyatları gibi ameliyatlar yaşam kalitesini olumsuz etkileyen metabolik hastalıkların da teşhis ve tedavisi geçici hayvan bakımevinde yapılabiliyor.

Bugüne kadar Geçici Hayvan Bakımevi'nde kedi-köpek yanında sokaklarda yaralı bulunan kaplumbağalar, tilkiler, yabani kuş türleri, flamingolar, maymun ve ördek gibi birçok hayvan iyileştirildi. İyileştirilen Yabani Hayvanlar, Muğla İl Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 11 bin 796 hayvan tedavi edilirken cerrahi operasyon geçiren hayvan sayısı ise 305. - MUĞLA

Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet
Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet
Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet
Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet
Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da Candostlar Güvenli Ellere Emanet - Son Dakika

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