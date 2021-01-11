Muğla'da çarptığı elektrik direğini yıkan 16 yaşındaki sürücüye ceza - Son Dakika

Muğla'da çarptığı elektrik direğini yıkan 16 yaşındaki sürücüye ceza
11.01.2021 19:31
Muğla'nın Datça ilçesinde elektrik direğine çarpan çocuğa, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan ceza yazıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde elektrik direğine çarpan çocuğa, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan ceza yazıldı.
A.Y. (16) idaresindeki 48 R 7381 plakalı otomobil, İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin yıkıldığı kazada A.Y, yara almadan kurtuldu.
Ehliyetinin olmadığı belirlenen A.Y'ye polis ekiplerince "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçundan cezai işlem uygulandı.
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