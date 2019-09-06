Son Dakika Haberleri: Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü
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Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamirat yaptığı sırada çatıdan düşün işçi hayatını kaybetti.

Muğla'da çatıdan düşen işçi öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamirat yaptığı sırada çatıdan düşün işçi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri deposunun çatısında çalışan Osman Nuri Bayram (54), henüz belirlenemeyen nedenle çatının çökmesi sonucu düşerek ağır yaralandı.

İş yerindekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bayram, kurtarılamadı.

Bayram'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, işçinin çatında düşme anı ve çevredekilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Fethiye, Muğla, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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