Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ö, aynı suçtan

4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.D. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.T. U'nun yerleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.