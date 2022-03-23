Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

23.03.2022 11:54
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Bürosu ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelileri yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan S.Ç, S.U, G.G. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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