Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Bürosu ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelileri yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan S.Ç, S.U, G.G. ve A.G'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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