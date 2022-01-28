Üye Girişi
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

28.01.2022 15:35
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

Muğla'da, 1 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Muğla'da, 1 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte çeşitli suçlardan araması bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.T, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan H.K, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.G, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan R.B ile "sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan H.M.Y'nin yerleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika


Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış         
15:26
Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor Fatma Girik, vasiyeti üzerine Memduh Ün'ün yanına defnediliyor         
14:55
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
''İçindeki şeytandan kurtaracağım'' deyip ablasını 15 yerinden bıçakladı! Akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı ''İçindeki şeytandan kurtaracağım'' deyip ablasını 15 yerinden bıçakladı! Akli dengesinin yerinde olduğu ortaya çıktı         
14:07
Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar         
13:20
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor         
11:59
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement