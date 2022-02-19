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Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı

19.02.2022 14:01
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı

Muğla'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Muğla'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), timleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli kentte düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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