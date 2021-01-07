Muğla'da çeşitli suçlardan aranan zanlı özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, kumar ve yağma gibi 70 suç kaydı olan ve 6 suçtan aranan D.B'nin Çanakkale'den Milas'a yerleştiğini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla D.B, belirlenen adreste sahte kimlikle yakalandı.

Aramada sahte ehliyet, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.