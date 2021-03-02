"Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı - Son Dakika

"Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

02.03.2021 16:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 yıl önce hayatını kaybeden ve çevre ile ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak da tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 18 yıl önce hayatını kaybeden ve çevre ile ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak da tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için, ölüm yıl dönümünde Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada, Gelendost ile 90'lı yılların sonunda tanışma fırsatı bulduğunu, kendisinin mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

Gelendost'un, Bodrum'da çevre konusunda verdiği mücadelelerin günümüzde rehber olduğuna işaret eden Aras, "STK'lar tahribatlara en büyük kalkandır. Saynur Gelendost'ta hayatı boyunca verdiği mücadele ile bu kalkanın oluşmasında büyük bir katkı sağlamıştır. Gelendost'un ruhuna da bir borcumuz olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gelendost'un arkadaşları da törende birer konuşma yaparak onu andı.

Törene, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, Sürekli Eylem Kurulu sözcüsü Reşat Uygun, Saynur Gelendost'un torunu Can Gelendost ile çevreciler katıldı.

Çevreci Anne olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Çevreci Anne olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Çevreci Anne olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Çevreci Anne olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

Ahmet Aras, Gümbet, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Çevreci Anne' olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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