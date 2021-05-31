Üye Girişi
Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

31.05.2021 16:20
Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı, System.String[]

Muğla'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Muğla'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulması yönündeki iş birliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan kampanya dolayısıyla Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda kitap bağış standı kuruldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, burada yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerini ve genişlettiklerini büyüttüklerini söyledi.

Hükümlü ve tutukluları daha çok okumaya ve düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını anlatan Yağcı, "Okuyan, düşünen insan topluma faydalı insandır. Sorumluluk sahibi insandır. Böyle insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerinin genişletilmesi projesinin bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatıldığını vurgulayan Yağcı, Muğla halkının, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının projeye gönülden destek vereceklerine inandıklarını ifade etti.

Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı, Muğla, Kitap, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın

Son Dakika Haberleri
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:48 Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
15:35 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü
15:22 NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Nestle'nin skandal bilgileri sızdı! Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri sızdı! Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:28
Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:22
Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı         
15:56
Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor         
15:41
NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı         
15:22
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı         
14:44
Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı         
14:41
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 16:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement