Muğla'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Muğla'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulması yönündeki iş birliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan kampanya dolayısıyla Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda kitap bağış standı kuruldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, burada yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerini ve genişlettiklerini büyüttüklerini söyledi.

Hükümlü ve tutukluları daha çok okumaya ve düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını anlatan Yağcı, "Okuyan, düşünen insan topluma faydalı insandır. Sorumluluk sahibi insandır. Böyle insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerinin genişletilmesi projesinin bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatıldığını vurgulayan Yağcı, Muğla halkının, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının projeye gönülden destek vereceklerine inandıklarını ifade etti.