Son Dakika Haberleri: Muğla'da Cezaevi Firarisi 3 Kişi Yakalandı

Muğla'da Cezaevi Firarisi 3 Kişi Yakalandı

15 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi saklandıkları evde yakalandı.

Muğla'da Cezaevi Firarisi 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi saklandıkları evde yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma, Seki Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Araçtaki kişilerin Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de bir eve girmesi üzerine polisten destek isteyen ekipler, şüphelilerin evden çıkmaları için uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine ekipler eve girdi.

Gözaltına alınan Osman D'nin 10, Sadettin U. ile Mustafa F'nin ise 5'er ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarileri olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Osman D'nin Seydikemer ilçesinde işlenen faili meçhul cinayetlerin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel
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