Muğla'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde polis ekipleri şüphelendikleri V.S'yi durdurdu.
Yapılan genel bilgi taramasında 2015'te cezaevinden kaçtığı belirlenen V.S'nin "hırsızlık", "yaralama", "küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar" gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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