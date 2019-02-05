Son Dakika Haberleri: Muğla'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Muğla'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Muğla'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde polis ekipleri şüphelendikleri V.S'yi durdurdu.

Yapılan genel bilgi taramasında 2015'te cezaevinden kaçtığı belirlenen V.S'nin "hırsızlık", "yaralama", "küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar" gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Polis, Fethiye, Muğla, Güncel
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