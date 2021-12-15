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Muğla'da cezaevindeki kadınlar için hayata geçirilen "Mor Yaşam Projesi" sürüyor - Son Dakika

Muğla'da cezaevindeki kadınlar için hayata geçirilen "Mor Yaşam Projesi" sürüyor

15.12.2021 16:51
Muğla'da cezaevindeki kadınlar için hayata geçirilen "Mor Yaşam Projesi" sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Mor Yaşam Projesi" kapsamında cezaevlerinde kalan kadınlara temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzemelerinden oluşan destek paketleri dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Mor Yaşam Projesi" kapsamında cezaevlerinde kalan kadınlara temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzemelerinden oluşan destek paketleri dağıtıldı.

Proje kapsamında üçer aylık periyotlarla dağıtılan hijyen paketleri, son olarak Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz ile Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında kalan kadın ve çocuklara teslim edildi.

2016 aralık ayında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar bin 300 hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Seydikemer, İnfaz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da cezaevindeki kadınlar için hayata geçirilen 'Mor Yaşam Projesi' sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da cezaevindeki kadınlar için hayata geçirilen "Mor Yaşam Projesi" sürüyor - Son Dakika
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