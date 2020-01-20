Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı - Son Dakika

Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı

6 saat önce

CHP'de 37'nci olağan kongre takvimine göre, Muğla il genelinde 13 ilçe kongresi tamamlandı.

Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı, System.String[]

CHP'de 37'nci olağan kongre takvimine göre, Muğla il genelinde 13 ilçe kongresi tamamlandı. Fethiye'de gerçekleştirilen son ilçe kongresinde kazanan Mehmet Demir oldu.


Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede ilçe başkanlığı için Mehmet Demir, Ahmet Selim Yücel ve Ulaş Yavuz yarıştı. Kongrede 240 oy alan Mehmet Demir ilçe başkanlığına seçilirken adaylardan Ulaş Yavuz 103, Ahmet Selim Yücel 27 oy aldı.


Muğla genelinde ise ilçe başkanları şöyle oluştu: Bodrum Halil Karahan, Dalaman Sezer Durmuş, Kavaklıdere Mehmet Gölhan, Köyceğiz Hüseyin Erol, Marmaris Zekican Balcı, Menteşe Mustafa Aytaç Kavak, Milas İlgin Göktepe, Ortaca Evren Tezan, Seydikemer Cemil Daydır, Ula Hüseyin Özcan ve Yatağan Mehmet Kemiksiz, Datça Aytaç Kurt, Fethiye Mehmet Demir.


İlçe başkanlığı kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresi 8 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak. İl kongresinde il başkanının yanı sıra kurultay delegeleri de belirlenecek. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Demir, Muğla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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