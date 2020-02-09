Muğla'da çiftçilerin "zirai don" nöbeti - Son Dakika
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Muğla'da çiftçilerin "zirai don" nöbeti

25 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Muğla'da çiftçilerin

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı ilçede gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düştü.

Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı mahallelerinde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle sık sık ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam edecek.

Kargı Mahallesi'ndeki serasında patlıcan üreten Nurettin Kargı, yaptığı açıklamada, soğukla mücadele ettiklerini, seralarda sabaha kadar soba yakacaklarını söyledi.

Kabak yetiştiriciliği yapan Ramazan Aydemir ise ürünlerin zirai dondan etkilenmemesi için erkenden sobaları yaktıklarını ifade etti. Yakında hasat yapacağını belirten Aydemir, "Saat 09.00'a kadar mecbur bekleyeceğiz." dedi.

Mehmet Tunç, seralarda sabaha kadar nöbet tutacaklarını aktardı.

Fethiye, Kargı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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