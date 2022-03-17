Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

17.03.2022 23:09
Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Fesih K, Erhan K, Erkan K. ve Nejmettin K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Erhan K'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kavganın meydana geldiği ikamette de hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Deniz dibi tertemiz oldu Deniz dibi tertemiz oldu

Gümbet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
21:21 Veliler dikkat! Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitime ara verildi
21:19 Isınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular ıslıklar karşısında şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement