Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu, sarp ve kayalık bölgeye ekipler güçlükle müdahale etti.

Araçların çıkamadığı sarp bölgede hortumlar uzatılarak yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.