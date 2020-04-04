Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu, sarp ve kayalık bölgeye ekipler güçlükle müdahale etti.
Araçların çıkamadığı sarp bölgede hortumlar uzatılarak yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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