Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karamehmet Mahallesi Kademe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması da yapılan alanda alevler tamamen söndürüldü.
Yangında 1 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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