Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, bölgenin kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:14 Kaynak: AA
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