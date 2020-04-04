Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, bölgenin kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarıana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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