Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü - Son Dakika

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Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.
Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm orman alanı tahrip oldu.
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