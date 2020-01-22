Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü - Son Dakika

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm orman alanı zarar gördü.

Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm orman alanı tahrip oldu.

Seydikemer, Sarıyer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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