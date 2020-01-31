Muğla'da çıkan yangında, apartman sakinleri yangın merdivenlerinden tahliye edildi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta, dört katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere, mutfak balkonunun camını kırarak müdahale etti.

Apartmanın üst katında oturanlar ise yangın merdivenlerinden tahliye edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Bu arada, vatandaşlar, kaldırıma park eden araçlar nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.