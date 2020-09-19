Muğla'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Son Dakika

Muğla'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, arı kovanları zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, arı kovanları zarar gördü. Çamlık Mahallesi'nde ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca müdahale edildi. Yangında bölgede kurulu bazı arı kovanları zarar gördü. Yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü alanda, soğutma çalışması yapıldı.

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