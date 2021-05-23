Yangında bir hektar orman alanı zarar gördü - Son Dakika

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangın, yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Ören Mahallesi Türkevleri mevkisindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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