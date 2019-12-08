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Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaka Mahallesi'nde Sebahattin Dikişci'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında prefabrik ev kullanılmaz hale geldi.
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