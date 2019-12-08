Son Dakika Haberleri: Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi
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Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaka Mahallesi'nde Sebahattin Dikişci'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında prefabrik ev kullanılmaz hale geldi.

Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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