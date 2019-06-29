Muğla'da cinayet
39 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Akyarlar
Mahallesi'ndeki bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren (18) ile K.E. (57) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren hayatını kaybetti.
K.E, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.
Özveren'in cenazesinin, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderileceği belirtildi.
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