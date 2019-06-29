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Muğla'da cinayet

19 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren (18) ile K.E. (57) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren hayatını kaybetti.
K.E, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.
Özveren'in cenazesinin, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
Muğla'da cinayet
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel
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