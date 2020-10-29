Muğla'da cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki çocuk doğum yaptı (2) - Son Dakika

Muğla'da cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki çocuk doğum yaptı (2)
29.10.2020 21:09
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'da 15 yaşındaki bir çocuğun doğum yapması ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusu üzerine, Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından, söz konusunu çocuğun örselenmesini ve...
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Muğla'da 15 yaşındaki bir çocuğun doğum yapması ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusu üzerine, Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından, söz konusunu çocuğun örselenmesini ve ikincil mağduriyet yaşanmasını önlemek için yayın yasağı kararı alınmıştır. Karar; yazılı, görsel, sosyal medya, internet üzerinden faaliyet gösteren medya yayınlarının tamamına kapsamaktadır. Basın organlarının dikkatine sunulur" ifadelerine yer verildi.
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