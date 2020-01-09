Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hoca Bedrettin Mahallesi'nde iki gün önce yolda yürüyen bir kadının cinsel tacize uğraması üzerine, Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenen H.U (25), caddede yürürken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı
ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
00:19 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 00:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]