Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı - Son Dakika

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Koyu'nda şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. Tam kapanma döneminde özel yatların denize çıkmalarına izin verildiği Muğla'da vatandaşların kamerasına tekneyle denize açılan bir grubun çıplak şekilde tekne üstünde durduğu ve kamerayla birbirlerinin fotoğraflarını çektikleri anlar yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

2 erkek ve 6 kadının olduğu yattaki görüntülerin sosyal medyada yayıldı. Rus haber ajansından Lider Gazetesi'nin aktarımına göre ise teknede çıplak fotoğraf çeken kadınlar 'uygunsuz davranış' gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kadınların polis ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

"YAPACAKSANIZ DA KONUM İŞARETLEMEYİN"

Rus televizyon ağına dahil bir kanala konuşan kadınlardan biri ise, Dubai'de çıplak fotoğraf çekimi yapan kadınların gözaltına alınmasını hatırlatarak "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekmemek gerekli ama bunu tam olarak anlamak için hata yapmanız gerekiyor. Ama yapacaksanız mümkün olduğunca sağduyulu yapın, konum işaretlemeyin "dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Ayrıca özel yatta uygunsuz görüntülerle tepki toplayan Ukraynalı turist kadınlardan bir tanesi önce sosyal medya hesabında o güne dair paylaştığı çıplak fotoğrafları kaldırdıktan kısa bir süre sonra da sosyal medya hesabını tamamen kapattı.